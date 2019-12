Apple s’apprête à acheter de nouveaux bureaux à Pittsburgh pour un total de 8 000 mètres carrés dans le bâtiment de la Pittsburgh Athletic Association.

Le bureau actuel d’Apple est situé dans le “Strip District”. En déménageant dans le bâtiment de la Pittsburgh Athletic Association, Apple approcherait l’Université de Pittsburgh et Carnegie Mellon. Certains des meilleurs ingénieurs et talents dans le domaine technologique des États-Unis sortent de ces deux écoles. Avec cette décision, Apple pourrait être au cœur du centre universitaire et de santé de la ville.

Le bâtiment de six étages de la Pittsburgh Athletic Association a été acquis par Walnut Capital en 2018 pour 12,6 millions de dollars. Cette installation vieille de 108 ans est actuellement en cours de restauration pour un coût total de 25 millions de dollars.

Apple a progressivement étendu sa présence à Pittsburgh au cours des 15 dernières années, en se concentrant sur le talent d’ingénierie de la ville.