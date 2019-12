Après de nombreuses critiques concernant le partage de fake news et de messages de haine sur leurs réseaux sociaux, Facebook a annoncé une série de mesures pour éviter ces problèmes également sur Instagram.

À partir d’aujourd’hui, Instagram a commencé à intégrer une série d’outils contre la désinformation et le discours de haine. « Nous voulons que vous fassiez confiance à ce que vous voyez sur Instagram. La désinformation basée sur les photos et les vidéos est de plus en plus un défi dans notre industrie et c’est quelque chose que nos équipes tentent de résoudre », a déclaré la société dans un communiqué. Dans la pratique, avec l’aide d’agences de contrôle des nouvelles, Instagram analysera le contenu publié sur le réseau social pour déterminer s’il est véridique.

L’outil avait déjà été lancé pour un nombre limité d’utilisateurs aux États-Unis, mais il est désormais actif dans le monde entier. Chaque fois qu’une photo ou une vidéo est signalée comme une fake news, Instagram affichera un avertissement concernant ce contenu. Les utilisateurs peuvent toujours choisir d’afficher le contenu indépendamment des alertes.

Il sera également possible de voir les commentaires des agences de vérification sur ce message et l’application demandera si l’utilisateur souhaite vraiment partager le message, malgré la possibilité qu’il s’agisse d’une fake news. L’entreprise fait savoir qu’elle utilisera l’intelligence artificielle afin que tout contenu déjà signalé comme “désinformation” soit reconnu même lorsqu’il est republié par un autre compte.

De plus, Facebook dit qu’Instagram détectera également l’intimidation et les commentaires haineux. « A partir d’aujourd’hui, lorsque quelqu’un écrit une légende dans les messages et que notre IA détecte que cette légende est potentiellement offensante, il recevra un message l’informant que sa légende est similaire à celles signalées pour l’intimidation. Les utilisateurs auront la possibilité de modifier leur légende avant sa publication ».

Ces fonctionnalités seront accessibles à tous dans les prochaines heures.