Le designer Hasan Kaymak a publié un nouveau concept de l’iPhone 12 pour lequel il opte pour un triple capteur vertical.

À ce jour, il est difficile de savoir réellement à quoi ressemblera l’iPhone 12, bien que les dernières rumeurs aient déjà frappé. Selon elles, le design devrait changer au niveau du cadre. Il se dit en effet que l’aspect général ne serait pas sans rappeler l’iPhone 4. Dans ce concept, Hasan est plutôt parti sur un mélange de différents appareils Apple : l’iPod touch, l’iPhone 4, l’iPhone 11 ou encore l’iPad.

Le plus frappant, c’est ce module photo où trois capteurs sont placés à la verticale et le capteur 3D ToF prend place à côté, tandis que au-dessus, on retrouve le Flash LED et le micro. En façade, l’encoche laisse aussi sa place à une découpe directe dans l’écran. C’est ici que le système TrueDepth pourrait être logé l’année prochaine.

On remarque également que les bords sont francs comme sur l’iPhone 4>SE, et non plus pas arrondis comme sur les iPhone plus récents.

L’extrémité des bords reprend également le design biseauté de l’iPod touch>iPhone 5/SE.

Hasan a ensuite repris le dos en verre dépoli de l’iPhone 11 Pro, ce qui est plutôt un bon choix. Ce dos est non seulement joli, mais aussi nouveau dans la gamme iPhone. Il est en effet arrivé avec l’iPhone 11 Pro, et il ne serait pas surprenant qu’Apple le garde en 2020.

D’ici septembre prochain, les rumeurs et les concepts vont continuer à alimenter la toile. Nous verrons alors si l’un d’eux sera dans le vrai après l’annonce d’Apple. Rappelons également qu’au moins 5 nouveaux iPhone sont attendus : 5 iPhone en 2020, iPhone SE2 Plus et iPhone sans port Lightning en 2021.