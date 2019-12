Comme prévu, Apple a ouvert son dixième magasin au Japon au Lazona Kawasaki Plaza samedi dernier. Peu avant l’ouverture, vous pouviez déjà voir de longues files de clients attendant d’entrer dans la nouvelle boutique.

L’architecture de l’Apple Store Kawasaki est discrète et simple. Le magasin est sur un seul étage, marqué par des panneaux de pierre à l’extérieur et le logo Apple illuminé. Pour les touristes visitant le Japon, les nouveaux magasins de Marunouchi et Kyoto continueront d’être beaucoup plus spectaculaires du côté du design. Pour Apple, le point culminant de la nouvelle boutique Kawasaki sera la communauté.

Le store espère devenir un lieu d’apprentissage familial grâce aux séances Today at Apple et son emplacement dans un centre commercial. Après l’ouverture, les premières séances ont commencé : Quick Tips, Music Lab for Kids et la très populaire [AR] T Lab co-créée avec Sarah Rothberg et axé sur la réalité augmentée. Le lendemain, le premier atelier de pré-programmation s’est tenu avec les Helpsters.

Chaque ouverture d’un nouveau magasin au Japon comprend également des souvenirs spéciaux qui vont souvent au-delà des cadeaux standard offerts dans d’autres pays. Les visiteurs de la boutique Kawasaki sont repartis avec un sac écologique, un adhésif et une broche en émail.