Dans une récente interview, Sarah Herrlinger, responsable de l’accessibilité mondiale d’Apple, a partagé plusieurs détails sur l’importance que la société accorde à ces fonctionnalités.

S’exprimant lors de l’Evening Standard, Herrlinger a expliqué que le principal objectif d’Apple est d’égaliser les règles du jeu et de donner à chacun la possibilité d’être des membres productifs de l’entreprise.

« Nous voulons tous être des membres productifs de la société, faire de bonnes choses et montrer tout ce que nous sommes et savoir comment faire. Être capable de créer une technologie qui peut uniformiser les règles du jeu et faire briller tout le monde est vraiment important. »

En ce qui concerne le développement de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité, Sarah Herrlinger déclare que l’un des principaux atouts d’Apple est le retour par mail des clients. Entendre un utilisateur expliquer pourquoi une fonctionnalité d’accessibilité leur serait utile est souvent le “moment ah” pour Apple, a déclaré le responsable.

« Nous recevons chaque jour de nombreux e-mails de clients qui nous écrivent pour nous poser des questions ou nous faire part de leurs commentaires, ce qui nous donne une perspective différente, ils peuvent signaler des bugs et toutes sortes de choses. »

VoiceOver, la technologie de lecture d’écran qui aide les utilisateurs malvoyants à savoir ce qui est affiché sur l’écran de leur iPhone, est l’une des plus grandes avancées d’Apple en matière d’accessibilité. VoiceOver a été un grand succès grâce à sa profonde implémentation dans iOS, comme l’explique Herrlinger :

« VoiceOver est conçu pour être disponible dans tous les coins du système d’exploitation. Si vous essayez de prendre une photo, il vous dira combien de visages il y a sur l’écran, quand ils sont centrés, si vous devez incliner légèrement l’appareil photo et comment vous déplacer pour prendre une bonne photo plus. »

Herrlinger a également parlé de la fonction d’écoute en direct des AirPods. Cela permet à l’iPhone d’agir comme un microphone directionnel, avec le son lu en direct sur les AirPods. Herrlinger a déclaré qu’il s’agit de l’un des nombreux exemples de fonctionnalités d’accessibilité avec un cas d’utilisation plus large que prévu initialement :

« Les choses en technologie d’assistance ont une applicabilité pour un public plus large, donc c’est toujours amusant quand nous trouvons des choses qui ont été initialement construites pour une communauté et qui ont ensuite été utilisées par plus de gens d’une manière qui n’était pas prévue à l’origine. »

Les propos de Sarah Herrlinger confirment une fois de plus qu’Apple se réserve plusieurs ressources et investissements pour améliorer l’accessibilité sur ses appareils