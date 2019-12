Apple a sorti une très courte featurette pour sa série “Ghost Writer” disponible sur Apple TV+.

Voici la description qui accompagne la vidéo :

« Les acteurs et les membres de l’équipe soulignent l’importance de la littérature dans la série. Ghost writer vise à enseigner aux enfants comment se concentrer sur la littérature tout au long de la série. Ghost writer montre différents genres et auteurs d’Alice au pays des merveilles, Frankenstein, The Jungle Book et bien d’autres. »

Ghost writer est l’un des programmes pour enfants et n’est pas disponible sur Apple TV+, une revue d’une série d’ateliers Sesame de 1992. La série suit les événements de quatre garçons et d’un fantôme qui tourmente une librairie dans un quartier qui commence à sortir des personnages de livres du monde réel. Les quatre enfants ont pour tâche de résoudre le mystère.

Parmi les interprètes, il y a Isaac Arellanes, Amadi Chapata, Justin Sanchez, Hannah Levinson et est produit par Sinking Ship Entertainment.