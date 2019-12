Avec le succès des AirPods Pro attendu à Noël, iPhoShop fait le plein en ajoutant deux nouvelles coques de protection.

Vous trouverez la coque au look Carbon laquelle épousera parfaitement la forme du boîtier des AirPods Pro. Le rendu est vraiment sympa que ce soit en noir, rouge ou en bleu. Sur la face, il y a également une petite découpe dédiée au témoin de charge.

› Coque style Carbon pour AirPods Pro (2019) + mousqueton offert : 11,70 € avec le iPHOSHOP10 au lieu de 12,99 €

Nous proposons également une coque en silicone qui est assez fine pour ne pas ajouter trop d’épaisseur au boîtier des AirPods Pro. Elle aussi épouse bien la forme du boîtier sans aucun problème pour accéder au port de charge. Même la façade dispose d’un emplacement plus fin pour voir la LED du témoin de charge.

› Coque Silicone pour AirPods Pro (2019) : 9 € avec le iPHOSHOP10 au lieu de 9,99 € – disponible en noir, rouge, violet clair, violet foncé, blanc et vert foncé.

En plus de ces deux nouvelles coques, iPhoShop propose plein d’autres accessoires dont des coques pour iPhone, même pour les nouveaux iPhone 11/Pro/Max. Vous trouverez aussi des câbles Lightning/USB-C, verres trempés et plus encore.

Accéder à la boutique