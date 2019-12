Il y a un mois, le studio Rovio a commencé la célébration du dixième anniversaire de sa série phare Angry Birds en envoyant un scooter Rage Rider dans de nombreux magasins pour diffuser le message de transformer la colère en quelque chose de positif.

Cependant, ce n’était qu’une partie de ce qu’ils appelaient la campagne “Ring the Anger“. Et, en effet, hier était le jour exact du dixième anniversaire de la sortie originale du premier jeu Angry Birds. Pour l’occasion, Rovio a publié une très belle vidéo qui couvre les dix dernières de la franchise, y compris les nombreux jeux, films, courts métrages d’animation et de merchandising.

Le titre original des oiseaux énervés a été le premier jeu mobile à avoir atteint le milliard de téléchargements. La franchise dans son ensemble a atteint plus de 4,5 milliards de téléchargements avec tous ses jeux.