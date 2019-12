Nous entendons souvent des histoires d’Apple Watch qui sauvent la vie de gens, mais cette fois, c’est un iPhone et Siri qui ont sauvé un garçon de l’Iowa aux États-Unis.

KIMT News rapporte que Gael Salcedo, un jeune de dix-huit ans qui allait en classe au North Iowa Area Community College, a roulé sur une plaque de glace avec sa voiture. La voiture a quitté la route avant de se retrouver dans la rivière Winnebago.

« J’ai tourné à droite et à partir de là, tout est devenu flou. Je ne savais pas où j’allais et ensuite je ne savais pas quoi faire. Je pensais juste que j’allais mourir », raconte Salcedo. « J’ai immédiatement baissé la vitre craignant que la Jeep ne coule, et j’ai dû trouver un moyen de contacter les services d’urgence. » Comme il ne trouvait pas son iPhone, Salcedo a pensé à utiliser la commande Hey Siri et demander à appeler le 911.

Grâce à cette intuition, l’élève a pu contacter les services d’urgence qui se sont précipités sur les lieux de l’accident. Les pompiers ont confirmé que Salcedo a été sauvé in extremis.