Le Comité national démocrate a annoncé la prochaine série de débats présidentiels pour 2020. Pour la première fois, Apple News agira en tant que co-organisateur de l’un de ces débats.

Comme indiqué par Axios, Apple News accueillera le huitième débat démocratique le 7 février. Apple collabore avec ABC et WMUR-TV, une filiale locale d’ABC, pour tout gérer.

Le débat aura lieu au St. Anselm College de Manchester, New Hampshire. Les règles des débats sont établies par le Comité national démocrate. En revanche, on ne sait pas encore quels candidats participeront. D’autres débats seront organisés par CNN, NBC News et d’autres réseaux nationaux.

Apple devra également choisir le modérateur qui gérera le débat en suivant les règles du Comité. Le choix devrait revenir à Lauren Kern, rédactrice en chef de News.

Dans le passé, Apple a fourni une couverture en direct des débats présidentiels dans l’application News, mais c’est la première fois qu’elle sert d’hôte.