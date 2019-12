Une nouvelle enquête américaine montre que moins de 10% des Américains ont l’intention de dépenser plus de 1000 $ pour acheter un nouveau smartphone.

Étant donné que de nombreux smartphones de premier plan dépassent désormais régulièrement la limite de 1000 $, il est intéressant de constater que de moins en moins de gens sont prêts à dépenser autant, au moins aux États-Unis. Les utilisateurs optent pour des alternatives moins chères plutôt que haut de gamme en termes de technologie.

L’enquête a été menée par la firme de recherche NPD et montre que bien que l’attention des médias se concentre sur des produits phares comme Samsung Galaxy Note 10, Galaxy S10 et iPhone 11 Pro, les Américains sont de moins en moins disposés à dépenser autant d’argent. Ce n’est pas un hasard si, même aux États-Unis, le smartphone Apple le plus vendu est l’iPhone 11 à partir de 699 $ (hors taxes).

Cependant, NPD souligne que de nombreux utilisateurs Américains attendent la 5G et seront probablement prêts à dépenser plus lorsque de nouveaux smartphones 5G haut de gamme sortiront en 2020.

Plus précisément, les utilisateurs de New York et de la région de Los Angeles sont plus disposés à dépenser plus même maintenant, avec un pourcentage de 29%. La situation pourrait totalement changer en un an, après la sortie du premier iPhone 5G.