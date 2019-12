Comme à chaque Noël, on cherche tous à innover pour rendre notre sapin le plus beau possible. Raison pour laquelle nous avons opté pour la nouvelle guirlande connectée Twinkly de 250 LEDs.

Cliquer pour agrandir

L’année dernière, nous vous avions déjà présenté des guirlandes Twinkly (dans ce post), mais cette année la société en a sorti une nouvelle. Et heureusement, la personnalisation reste la même grâce à leur application Twinkly disponible gratuitement sur l’App Store.

C’est ici que vous pourrez customiser votre sapin à votre guise. Il est même possible de choisir une animation, une couleur pour chacune des LEDs. Chaque animation créée peut être enregistrée pour être réactiver à tout moment. En clair, vous pouvez tout faire avec cette guirlande connectée. Il n’y a pas mieux pour avoir un sapin de Noël à votre goût, avec différentes couleurs chaque jour par exemple.

Cliquer pour agrandir