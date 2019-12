Avec iOS 13.3, Apple a ajouté une nouvelle option “Limites de communication” qui permet aux parents de fixer des limites et de déterminer avec quels contacts leur enfant peut communiquer.

Le temps d’utilisation (temps d’écran) est une fonction présente depuis longtemps sur iOS, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent suivre l’utilisation de l’appareil et fixer des limites de temps pour une ou plusieurs applications. Le temps d’utilisation fonctionne également comme un contrôle parental. Les parents peuvent en effet définir ces limites sur les iPhone de leurs enfants.

Limites de communication

iOS 13.3 introduit une nouveauté dédiée au contrôle parental : les parents peuvent limiter le temps d’utilisation de l’iPhone et de l’iPad de leurs enfants pour les communications avec leurs amis ou tout autre contact.

Pendant la durée d’utilisation autorisée, les parents ont la possibilité de limiter les personnes avec lesquelles leurs enfants peuvent communiquer, par exemple en ne choisissant que les contacts du répertoire. Au cours de la « pause d’utilisation », il est également possible de créer des listes spécifiques de personnes avec lesquelles les petits peuvent communiquer (par exemple uniquement des parents ou grands-parents). Les limitations s’appliquent à l’application Téléphone, mais également à FaceTime, Messages et iCloud. Dans tous les cas, les appels aux contacts d’urgence sont toujours autorisés avec des contacts connus et identifiés. Il existe aussi une option qui permet ou empêche l’ajout de personnes à une conversation de groupe lorsqu’un contact ou un membre de la famille fait partie du groupe.

En outre, il existe un paramètre distinct pour les limites de communication pendant les temps d’arrêt, qui peut être défini pour permettre à tout le monde ou à des contacts spécifiques de communiquer avec l’enfant.

Comment activer les Limites de communication

Pour activer l’option les Limites de communication, accédez simplement à Réglages > Temps d’écran et cliquez sur Limites de communication. iOS donne la possibilité de gérer deux types de limites : pendant la temps d’écran autorisé ou pendant la temps d’arrêt.

En cliquant sur Pendant le temps d’écran autorisé, vous pouvez bloquer ou autoriser les communications pendant la durée d’utilisation autorisée. Dans ce cas, il y a deux options possibles : tous ou uniquement les contacts. Dans le premier cas, toutes les communications seront autorisées, dans le second uniquement celles avec des contacts iCloud. Il n’est pas possible de sélectionner des contacts spécifiques. Ci-dessous, vous pouvez choisir d’autoriser ou non les personnes à ajouter aux conversations de groupe lorsqu’un des contacts iCloud ou un membre de la famille de l’enfant fait partie du groupe.

Cliquer pour agrandir

Sélectionnez Pendant le temps d’arrêt, vous pouvez choisir d’autoriser les communications avec tous ou uniquement avec des contacts spécifiques. En cliquant sur Contacts spécifiques, vous pouvez choisir les contacts qui peuvent communiquer avec l’enfant dans la liste des contacts iCloud ou en ajoutant un nouveau contact.

Enfin, la dernière option vous permet d’autoriser ou non de modifier les contacts.

Les limitations s’appliquent aux contacts des applications Téléphone, FaceTime, Messagerie et iCloud.