Opera a publié le nouveau navigateur de jeu Opera GX pour macOS, conçu comme un complément pour les joueurs qui veulent démarrer des jeux avec la puissance graphique la plus élevée possible.

Opera explique que Opera GX est une “version spéciale du navigateur Opera” qui a l’intention d’intégrer des fonctions liées aux jeux. L’objectif est d’aider l’utilisateur à tirer le meilleur parti des jeux et de la navigation.

La base d’Opera GX est en fait un ensemble de contrôleurs qui vous permettent de définir la quantité de RAM et de CPU que le navigateur peut utiliser. Cela signifie que le Mac devrait avoir plus de puissance disponible pour les jeux, car le navigateur fonctionnera aussi efficacement que possible.

Les différents contrôleurs vous permettent de limiter le CPU, la RAM et la bande passante réseau utilisée par le browser. Opera cite une enquête qu’il a récemment menée, montrant que les limites de mémoire et de réseau sont deux des plus grands obstacles techniques auxquels les gens sont confrontés lorsqu’ils jouent.

Le navigateur offre un ensemble unique de fonctionnalités avec différentes solutions à ces problèmes. L’ensemble des navigateurs, qui incluent un limiteur de bande passante réseau, ainsi que des limiteurs CPU et RAM, empêchent le navigateur d’utiliser trop de ressources.

Opera GX est disponible à partir de ce lien.