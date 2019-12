Comme prévu, Apple vient de lancer officiellement son nouveau Mac Pro 2019 et son bel écran Pro Display XDR. Attention aux prix, ils piquent les yeux !

Commençons avec le Mac Pro 2019 annoncé à 6 499 € dans sa configuration de base, déjà bien musclé. Bien sûr, c’est une machine qui se destine à des professionnels de haut vol. Pour faire simplement de la navigation Internet ou de la retouche photo, passez votre chemin, c’est bien trop puissant pour faire si peu.

En fonction de la configuration, le prix peut grimper à plus de 60 000 €. Là encore, les gros studios de création sont ceux qu’Apple vise en premier lieu.

Vient ensuite le Pro Display XDR affiché au prix de 5 499 € (standard) ou 6 499 € (nano-texturé), un magnifique écran de 32″ 6K Retina doté d’une résolution de 6016×3384 (20 millions de pixels). Apple le considère d’ailleurs comme « le meilleur écran au monde ».

Et si vous voulez une machine qui roule alors la facture sera de 480 € en plus. Comme le dit si bien Apple, cette option permet de personnaliser « votre Mac Pro en optant pour un châssis en acier inoxydable avec roulettes, ce qui est idéal pour déplacer rapidement et facilement l’ordinateur sans avoir à le soulever. La configuration Mac Pro avec roulettes rehausse le châssis de l’ordinateur d’environ 2,5 cm par rapport à la configuration avec pieds ».

Retrouvez toutes les informations sur le site d’Apple.