Après les nombreuses rumeurs sur les iPhone 2020, qui devrait inclure l’iPhone SE 2 et plusieurs iPhone 12, les analystes de Rosenblatt Securities ont publié leurs attentes sur ces appareils et sur les prochains plans de production de l’iPhone 11.

Jun Zhang, analyste à Rosenblatt, a déclaré qu’Apple réduisait de 25% la production de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max pour les trimestres de décembre et mars. Au total, Zhang s’attend à ce que la production des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max baisse de 60% d’un trimestre à l’autre jusqu’en mars. Cette baisse de production peut être attribuée à l’intérêt moindre pour les smartphones 4G, selon l’analyste.

Il faut cependant se rappeler que l’analyste de Morgan Stanley, Katy Huberty, a réfuté ces affirmations. Huberty dit qu’elle a récemment rencontré le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, et les partenaires de la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone, confirmant que toutes les indications conduisent à dire que la série iPhone 11 est solide dans tous les domaines et qu’il n’y aura pas de coupures majeures au cours des deux prochains trimestres. Jusqu’à présent, d’autres analystes ont été beaucoup plus optimistes quant à la gamme iPhone 11, de manière à dépasser toutes les attentes.

Comme vu hier, l’analyste de Rosenblatt prévoit également qu’Apple lancera un total de six nouveaux modèles d’iPhone 12 entre fin septembre et début octobre 2020 :