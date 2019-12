Plusieurs utilisateurs dans le monde ne reçoivent plus les reçus par mail pour les achats effectués via l’App Store ou iTunes.

Apple envoie régulièrement des reçus pour tous les achats numériques effectués sur l’App Store et iTunes par e-mail, mais il y a des problèmes depuis plusieurs semaines. Apparement, cela n’affecte que certains utilisateurs, ce ne serait donc pas un choix délibéré mais un vrai bug. Cela concerne les achats sur iTunes, App Store, iBooks, iCloud, dans tous les services en ligne d’Apple.

Les problèmes semblent avoir commencé après le 30 octobre et n’ont pas encore été résolus. Évidemment, il est possible de télécharger manuellement les reçus de votre compte, mais l’envoi par mail était certainement plus pratique et immédiat.

Voici comment demander manuellement une facture par e-mail depuis l’iPhone :

Ouvrir les paramètres

Accédez à votre identifiant Apple en haut

Cliquez sur iTunes et l’App Store

Cliquez sur votre identifiant Apple

Sélectionnez Afficher l’identifiant Apple

Faites défiler vers le bas et cliquez sur Historique des achats

Sélectionnez l’article acheté pour lequel vous souhaitez recevoir le reçu par mail

Cliquez à nouveau sur Envoyer

Vous recevrez ensuite la facture par mail. C’est une solution en attendant qu’Apple corrige le bug.