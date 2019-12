Il y a deux ans, Apple a publié une fonction de prévention du suivi intelligent qui protège la vie privée des utilisateurs sur Safari. Cela a limité les possibilités de suivi des sites Web à des fins publicitaires. Grâce à cette fonction, Apple a été en mesure de supprimer presque tous les possibilités pour les annonceurs d’exploiter des données démographiques spécifiques.

Un nouveau rapport de The Information a exploré comment l’offensive d’Apple contre la publicité a rendu les choses plus difficiles pour les annonceurs pour garantir la confidentialité des utilisateurs.

Les leaders de l’industrie de l’édition en ligne qui ont parlé à The Information affirment qu’Apple a été “extraordinairement efficace” pour atteindre son objectif de prévention intelligente de la surveillance, ce qui empêche efficacement les sites Web de savoir ce que font les utilisateurs sur le Web. L’un des résultats obtenus au cours de ces deux années est que les coûts encourus par les annonceurs ont considérablement diminué pour les utilisateurs de Safari alors qu’ils ont augmenté pour les utilisateurs de Chrome :

« Le coût pour atteindre les utilisateurs de Safari a chuté de 60% au cours des deux dernières années, selon les données de la société de publicité Rubicon Project. Pendant ce temps, les prix des publicités sur le navigateur Google Chrome ont légèrement augmenté. »

Bien qu’un coût inférieur puisse sembler une bonne chose pour les annonceurs, la raison pour laquelle le prix des annonces sur Safari a diminué est qu’elles sont moins cliquées. En raison de la prévention du suivi intelligent (ITP), les annonceurs ne peuvent pas se concentrer sur des données démographiques spécifiques, par exemple en envoyant des publicités plus ciblées : « La valeur d’un utilisateur Safari a chuté », a déclaré Michael Barrett, PDG de Rubicon Project. « Il n’est pas facile d’identifier un utilisateur ».

Cet aspect a eu un impact plus important aux États-Unis que dans d’autres pays, puisque plus de 50% de la navigation mobile se fait sur Safari. De plus, s’il est vrai que les utilisateurs peuvent choisir de désactiver la prévention du suivi intelligent, les données montrent que la plupart ne le font pas :

« Selon Nativo, une entreprise qui crée des logiciels pour vendre des publicités en ligne, seuls 9% des utilisateurs de Safari sur un iPhone permettent aux entreprises externes de suivre la navigation sur le Web. L’histoire est similaire sur le bureau, bien que Safari ne dispose que d’environ 13% du marché des navigateurs. À titre de comparaison, 79% des personnes utilisant le navigateur Google Chrome permettent aux annonceurs de suivre leurs habitudes de navigation sur les appareils mobiles via des cookies. »

Cela signifie que les utilisateurs de Chrome voient des publicités plus personnalisées, tandis que les utilisateurs de Safari sont plus occasionnels et non ciblés. Entre autres choses, tout cela est une bonne nouvelle pour d’autres plateformes comme Facebook, Google et Amazon, qui peuvent continuer à proposer des publicités ciblées en fonction des données de leur site. Facebook, par exemple, vend des publicités ciblées qui utilisent les données de profil et l’activité des gens sur l’application. Amazon vend des publicités ciblées en fonction des articles que les gens regardent sur le site de vente au détail. Quant aux agences de publicité, il y a celles qui prétendent avoir perdu jusqu’à 25 millions de dollars à cause d’ITP.

Cependant, Jason Kint, un leader de l’industrie, pense que les experts en marketing devraient évoluer pour obtenir les données démographiques souhaitées : « Les utilisateurs d’Apple sont plus précieux pour les annonceurs sur la base de données démographiques, ayant un revenu plus élevé et un plus grande propension à acheter. Je pense que les utilisateurs de Safari ont été injustement dévalués à court terme et je pense que les experts en marketing n’ont qu’à trouver de meilleurs moyens pour les atteindre en ligne. »