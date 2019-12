Après plusieurs années, Apple reviendra au CES de Las Vegas, l’un des salons technologiques les plus importants au monde. L’entreprise participera pour parler de la confidentialité.

C’est en 1992 qu’Apple a participé pour la dernière fois au CES de Las Vegas, année où les keynotes organisés en interne avaient beaucoup moins d’écho. Il était donc essentiel de participer à ces salons pour présenter de nouveaux produits. Après 28 ans, la société Cupertino reviendra au CES, mais cette fois uniquement pour parler de confidentialité.

Comme l’a confirmé Bloomberg, Jane Horvath, directrice principale de la confidentialité d’Apple, prendra la parole au CES lors d’une « table ronde avec des responsables de la protection de la vie privée ». Le programme CES indique que cette discussion se concentrera sur des choses comme la réglementation, la vie privée des consommateurs à grande échelle et plus encore.

« La confidentialité est désormais un impératif stratégique pour toutes les entreprises de consommation. “L’avenir est privé” (Facebook); “La vie privée est un droit humain” (Apple); et “Un réseau plus privé” (Google). Comment les entreprises créent-elles une confidentialité à grande échelle ? Le règlement sera-t-il fragmenté ? Plus important encore, que veulent les consommateurs ? »

La table ronde sera animée par Rajeev Chand, responsable de la recherche à Wing Venture Capital. Les responsables de la confidentialité de Facebook, Procter & Gamble et un commissaire de la Federal Trade Commission participeront également.

Voici la liste complète des participants à la table ronde sur la confidentialité :

Erin Egan – VP, Public Policy e Chief Privacy Offer for Policy: Facebook

Jane Horvath – Senior Director, Global Privacy: Apple

Susan Shook – Global Privacy Officer: The Procter & Gamble Company

Rebecca Slaughter – Commissario: Federal Trade Commission

L’année dernière, Apple n’avait pas de présence officielle au CES, mais pendant la conférence, la société a stratégiquement placé des panneaux d’affichage axés sur la confidentialité à Las Vegas.