Google Maps a déployé une série de nouvelles fonctions axées sur la confidentialité, parmi lesquelles le nouveau mode navigation privée.

Le nouveau mode incognito, disponible depuis un certain temps sur Android, nous permet d’empêcher les recherches et autres données de navigation d’être enregistrées dans notre compte Google. Pour activer ce nouveau mode de navigation, vous devez ouvrir l’application, appuyer sur l’image de votre profil Google en haut à droite et appuyer sur la flèche vers le bas, ce qui élargira le menu et vous permettra d’activer le mode incognito. Une fois ce mode activé, l’icône de votre compte sera convertie en icône de navigation privée. Si vous ne voyez toujours pas la nouvelle fonctionnalité, n’ayez pas peur car cela peut prendre quelques heures (ou jour) pour la recevoir officiellement sur votre appareil.

En activant ce mode, vous pouvez également empêcher l’application de vous fournir des recommandations personnalisées pour les restaurants et autres lieux d’intérêt, une fonction certainement pratique et conçue pour mieux protéger votre vie privée. Google a également introduit une nouvelle option pour pouvoir supprimer plusieurs emplacements à la fois, même si cette fonctionnalité n’est disponible que pour Android pour le moment.

Google Maps est disponible gratuitement sur l’App Store.