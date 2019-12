Plusieurs utilisateurs confirment avoir des problèmes GPS sur l’iPhone 11 avec l’app Strava ou le navigateur Waze.

Un utilisateur de Strava qui a commencé un fil sur Reddit déclare que le développeur derrière l’application le décrit comme un problème avec l’iPhone 11 Pro. En outre, l’utilisateur aurait également tenté une réinitialisation infructueuse et confirmé que les mises à jour vers iOS 13.2, 13.2.2 et 13.2.3 n’ont pas amélioré les choses.

Mais comme dit plus haut, le problème ne concerne pas uniquement Strava, car d’autres utilisateurs signalent le même problème avec Waze, Google Maps, Nike Running Club App et même avec Pokémon Go. Un utilisateur a également essayé de mettre côte à côte son ancien iPhone 8 et le nouvel iPhone 11 Pro, utilisant les mêmes applications. Il précise que le problème n’est présent que sur le 11 Pro.

Cependant, ces rapports n’apportent de réponses sur le vrai problème, ni de solution. Il est donc difficile de juger s’il s’agit d’un problème limité à un certain nombre d’appareils ou non, mais il est intéressant de noter que le développeur Strava blâme Apple.

Avez-vous rencontré des problèmes GPS avec votre iPhone 11 ou iPhone 11 Pro / Pro Max ?