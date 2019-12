Un document de l’opérateur vietnamien Viettel suggère que la mise à jour vers iOS 13.3 pourrait être publiée dans la semaine.

Selon un rapport 9to5Mac, le nouveau service eSIM de Viettel sera actif vendredi 13 décembre. Les instructions de lancement d’eSIM indiquent que les clients devront mettre à jour leur iPhone vers iOS 13.3 pour utiliser le service. Par conséquent, nous pouvons supposer que cette version sera certainement publiée d’ici cette date.

De plus, comme la plupart des versions d’iOS sont lancées les mardis et mercredis, nous pouvons nous y attendre d’ici le 11 décembre. Le document indique également que les utilisateurs auront également besoin de watchOS 6.1.1 pour utiliser le service eSIM, ce qui signifie que cette mise à jour sera également publiée cette même date.

Si l’info est vraie, cela signifie que nous n’aurons pas à attendre longtemps avant de pouvoir accéder à une série de nouvelles fonctionnalités. En particulier, les nouveaux outils Screen Time qui permettront aux parents de limiter le temps de communication (et les contacts) de leurs enfants. Cependant, cela ne s’appliquera qu’aux applications iOS telles que Téléphone, Messages et FaceTime et non aux médias sociaux ou aux services de messagerie comme WhatsApp. Parmi les autres innovations, nous trouverons également un interrupteur pour désactiver les autocollants Memoji.