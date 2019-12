She Sees Red est un nouveau thriller interactif disponible sur l’App Store qui offre une expérience ludique aux utilisateurs.

She Sees Red nous met dans le rôle d’une enquêteuse pour nous plonger dans un frisson interactif avec la participation d’acteurs réels dans lesquels notre objectif sera de résoudre le mystère autour d’un meurtre sanglant au sein d’un Night Club.

Bref, il va falloir enquêter pour retrouver le criminel en suivant tous les indices et ainsi empêcher le meurtre de nouvelles victimes. Vous pouvez prendre diverses décisions qui auront évidemment un impact sur l’intrigue, créant différentes lignes évolutives de l’histoire qui a une durée totale de 1 heure et demie. Cependant, l’expérience est dynamique et imprévisible dans son développement, ce qui rend l’expérience passionnante malgré le temps limité disponible.

Le titre est compatible avec tous les iPhone, iPad et iPod touch sous iOS 9 ou supérieur. Le prix est de 3,49 €.