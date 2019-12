Farming Simulator 20, l’un des titres de gestion les plus populaires de tous les temps, est maintenant disponible sur l’App Store.

Le nouveau Farming Simulator 20 vous fournira, comme toujours, la gestion d’une ferme afin de la gérer de la meilleure façon possible. Vous devrez collecter différentes cultures et prendre soin du bétail. Vous pouvez également monter à cheval, ce qui vous permettra de découvrir les vastes étendues autour de votre ferme. Vous devrez aussi penser à l’aspect économique de votre travail en vendant des produits sur le marché pour gagner de l’argent et agrandir votre ferme avec de nouvelles machines et plus encore.

Farming Simulator 20 vous fournit plus de 100 véhicules et outils comme les véhicules John Deere mais aussi Case IH, New Holland, Challenger, Fendt, Massey Ferguson, Valtra, Krone, Deutz-Fahr et bien d’autres. Une expérience à 360 degrés fidèlement reproduite qui arrive maintenant sur nos appareils Apple pour offrir une expérience de jeu complète et engageante.

Le titre nécessite iOS 11 ou une version ultérieure et peut être installé sur iPhone, iPad et iPod Touch. Farming Simulator a un coût unique de 6,99 €, un coût qui vous permettra évidemment de débloquer le titre avec toutes ses fonctionnalités.

Êtes-vous prêt à gérer et à agrandir votre ferme ? Il vous suffit d’aller l’App Store pour télécharger le nouveau titre de GIANTS Software GmbH.

