Savage Interactive a publié la mise à jour la plus importante de son application Procreate, désormais disponible en version 5. De nombreuses améliorations sont au rendez-vous, telles que le nouveau moteur graphique Valkyrie. Celui-ci utilise l’architecture Metal d’Apple pour exécuter l’application jusqu’à 120 images par seconde.

Procreate fournit aux utilisateurs des centaines de pinceaux personnalisés, une suite d’outils artistiques avancés, un système de niveaux bien structuré et, maintenant, un nouveau moteur graphique Valkyrie. Avec cette application sur iPad, vous pouvez créer des croquis, des peintures complexes, des illustrations et des animations.

Procreate 5 propose des centaines de nouvelles fonctionnalités et améliorations du flux de travail. Les voici en détail :

Assistant d’animation

Le tout nouvel Assistant d’animation fait ses débuts dans Procreate® 5. Cet outil d’animation est aussi simple d’utilisation qu’incroyablement puissant. Doté de fonctionnalités essentielles (pelure d’oignon, lecture instantanée, etc.), l’Assistant d’animation vous aide à créer des animations d’illustration extrêmement riches, des GIF lus en boucle et des visuels animés particulièrement vivants.

Atelier de pinceaux

Entièrement repensé et remanié, l’atelier de pinceaux vous permet d’exploiter toute la puissance du système de pinceaux Procreate®. Configurez n’importe quel pinceau Procreate® avec plus de 100 réglages, pour une personnalisation ultime. Créez plus facilement que jamais votre pinceau sur mesure : grâce au générateur de texture intégré à accélération graphique, vous obtenez le pinceau dont vous avez besoin en quelques secondes. Et grâce à la puissance de Valkyrie, vous pouvez même importer vos pinceaux Adobe® Photoshop® préférés dans Procreate® et peindre avec encore plus rapidement qu’avant.

Combinez des pinceaux

Vous pouvez combiner deux pinceaux individuels pour créer un pinceau et un style originaux. Cette approche peut sembler simple, mais elle ouvre de nombreuses possibilités aux créatifs.

Dynamique de couleur

Transformez les valeurs de teinte, saturation et luminosité à la volée grâce à l’intégration étroite de la technologie de pression et d’inclinaison de l’Apple Pencil. Et pour un contrôle encore plus précis des couleurs, ajoutez une couleur secondaire.

Mini panneau de couleurs

Accélérez vos processus de travail en faisant glisser le panneau des couleurs et en créant un panneau plus petit qui reste actif pendant que vous peignez. Déplacez le mini panneau de couleurs pour qu’il ne vous gêne pas ou pour le placer exactement où vous en avez besoin.

Historique des couleurs

Avec le nouvel historique de couleurs à 10 étapes, les couleurs utilisées en dernier sont toujours à portée de main et prêtes à l’emploi.

Profils de couleur

Avec les nouveaux profils ICC CMJN et RVB importables, vous créez facilement des illustrations conçues pour l’impression. En observant votre travail à travers un profil CMJN ou RVB spécifique, la transition de l’écran au papier sera d’autant plus douce.

Harmonie des couleurs

Faites votre choix entre les profils Complémentaire, Complémentaire adjacente, Analogue, Triadique et Tétradique, pour harmoniser vos couleurs facilement et rapidement, en quelques gestes. Grâce à la nouvelle interface intuitive, le choix des couleurs complémentaires est si facile qu’il en devient ludique.

Clonage des ajustements

Cet outil de clonage est différent des autres : le fait de dupliquer ou de peindre une partie de la toile sur une autre n’est que le début de l’opération. Vous pouvez utiliser n’importe quel style de pinceau pour donner à la zone clonée l’apparence de ce pinceau ou verrouiller la zone de clonage pour peindre avec un pinceau multicolore basé sur votre sélection.

Nouveaux ensembles de pinceaux Dessin et Artistique

Avec plus de 190 pinceaux par défaut couvrant 18 styles différents, les artistes disposent d’une infinité de possibilités. Ces pinceaux ont été conçus sur mesure pour tirer le meilleur parti du nouveau moteur de pinceaux de Procreate 5 et offrir plus de subtilité et de possibilités de contrôle lors de la mise en œuvre des traits et des textures.

Procreate 5 est disponible pour 10,99 € sur l’App Store