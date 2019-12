Apple publiera les nouveaux Mac Pro et Pro Display XDR mardi 10 décembre, selon des emails intitulés “Save the Date” qu’Apple a commencé à envoyer à certains clients.

En novembre, Apple a confirmé que le Mac Pro‌ et le Pro Display XDR arriveraient en décembre, sans donner de date précise. Avec ses emails, on sait maintenant que les commandes débuteront demain.

Le nouveau “Mac Pro” modulaire a été présenté pour la première fois en juin lors de la WWDC. Il s’agit d’une machine destinée aux utilisateurs professionnels d’Apple.

Le Mac Pro a été conçu avec une attention particulière. Il présente une forme traditionnelle de PC avec un cadre en acier inoxydable et une grille qui maximise le flux d’air. Les spécifications internes incluent des processeurs Intel Xeon jusqu’à 28 cœurs, jusqu’à 1,5 To de mémoire haute performance, jusqu’à deux GPU Radeon Pro II Duo et huit emplacements d’extension PCIe, ainsi qu’une carte accélératrice Apple Afterburner.

Le prix‌ commence à 5 999 $ et augmentera en fonction de la configuration choisie. Le modèle de base de comprend une puce Intel Xeon W à 8 cœurs.

Apple vendra également le nouvel écran Pro XDR, un moniteur 6K avec une résolution de 6016 x 3384 pixels et plus de 20 millions de pixels. Son prix est de 4 999 $, plus son support disponible pour 999 $.

Reste à voir si la date du 10 décembre concernera également la France et d’autres pays.