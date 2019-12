Plusieurs utilisateurs abonnés à Apple TV+ signalent que le service a perdu la prise en charge de contenu Dolby Vision HDR sur l’Apple 4K connectés à des téléviseurs compatibles avec ce système.

Au cours des deux dernières semaines, de plus en plus d’utilisateurs ont commenté le forum d’assistance Apple pour mettre en évidence le problème. Celui-ci concerne non seulement les nouveaux épisodes des séries qui sortent chaque semaine, mais aussi ceux existants qui fonctionnaient auparavant en Dolby Vision HDR.

Par exemple, les premiers épisodes de “See”, “The Morning Show” et “For All Mankind” ne sont plus diffusés en Dolby Vision HDR dynamique, mais reviennent au HDR10 statique sur un téléviseur qui prend officiellement en charge Dolby Vision. Il en va de même pour les nouveaux épisodes de ces séries qui ont été publiés récemment, bien qu’ils continuent d’afficher l’étiquette de support pour Dolby Vision HDR dans les écrans de résumé.

Par rapport au HDR10 statique fonctionnant uniformément, le Dolby Vision HDR utilise des métadonnées d’image dynamiques qui permettent aux téléviseurs compatibles d’adapter la gamme de couleurs étendue et la plage de contraste la plus élevée de la scène HDR scène par scène et même image par image.

Selon les informations préliminaires, il semble y avoir un bug dans la fonctionnalité Apple TV Match Dynamic Range, qui a incité Apple à supprimer temporairement la prise en charge du Dolby Vision en attendant de résoudre le problème. En revanche, le problème ne semble pas affecter tous les contenus (par exemple, “The Queen Elephant” semble fonctionner correctement en Dolby Vision) et pas tous les utilisateurs.

Dites-nous dans les commentaires si vous rencontrez ce bug.