Apple a mis à jour son application Clips conçue pour iPhone et iPad, introduisant pour la première fois le support des Animoji et Memoji. Bien entendu, il est également possible de réaliser des enregistrements vidéo avec les personnages correspondants.

Les utilisateurs peuvent partager des messages vidéo personnels, des présentations, des projets scolaires et plus encore, avec Animoji et Memoji capables de suivre le mouvement du visage d’un utilisateur pour des “vidéos selfies amusantes” à l’aide de la caméra frontale. Jusqu’à présent, les Animoji et Memoji étaient limités à FaceTime et l’app Messages.

Les mémos créés et personnalisés dans l’application Messages seront automatiquement intégrés aux clips. Les clips vidéo Animoji et Memoji peuvent être superposés aux fonctionnalités de Clip existantes, telles que les filtres, le texte animé et la musique.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’application Clips, il s’agit d’une application de montage vidéo qui permet aux utilisateurs de combiner des clips vidéo, des images et des photos avec des titres vocaux, des autocollants, de la musique, des filtres et des graphiques pour créer des vidéos uniques pouvant être partagées sur les réseaux sociaux.

La mise à jour présente également de nouveaux autocollants avec Mickey et Minnie, ainsi qu’une nouvelle affiche sur le thème de l’hiver. L’utilisation des Animoji et Memoji nécessite un appareil doté d’un appareil photo TrueDepth, à savoir les iPhone X, iPhone XS / XS Max, iPhone XR, iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max.

L’application peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store.