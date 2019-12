Bonne nouvelle pour tous les fans du célèbre jeu de société Monopoly. Le plus classique des jeux de société est en effet récemment arrivé sur l’App Store.

Le Monopoly n’a certainement pas besoin de trop de présentations. C’est le célèbre jeu de société Hasbro dont le but est de créer votre empire immobilier : achetez, échangez et complotez pour gagner de l’argent face à vos pauvres adversaires dans ce classique jeu familial intemporel qui a gagné des milliards de joueurs à travers le monde.

Le portage sur la plate-forme iOS de Marmalade Game Studio offre une expérience de jeu simple et intuitive, idéale pour des soirées divertissantes avec vos amis et vos proches. L’expérience de jeu s’enrichit évidemment aussi de graphismes captivants et de nombreuses animations splendides, qui vous feront entrer de plus en plus dans le jeu.

Le titre est disponible au prix de 4,49 € et contient des achats intégrés. Pour l’installer, un appareil sous iOS 10 ou supérieur est requis. Êtes-vous prêt à mettre vos amis dans la rue et à créer votre empire immobilier ?