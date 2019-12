Apple a annoncé sa participation à la 33ème conférence sur les systèmes de traitement de l’information neuronale (NeurIPS) à Vancouver, au Canada, du dimanche 8 au samedi 14 décembre.

Apple a confirmé que ses équipes spécialisées en Machine Learning participeraient à la conférence. D’ajouter qu’ils continueraient de mener : « des recherches de pointe en matière d’audition automatique, de reconnaissance de la parole, de traitement automatique du langage naturel, de traduction automatique, de synthèse vocale et d’intelligence artificielle de millions de clients chaque jour. »

Les employés d’Apple organiseront une série de conférences. Les algorithmes du Machine Learning jouent un rôle important dans pratiquement tous les produits et services Apple, allant d’Apple Plans à Apple News en passant par Siri et le clavier QuickType sur iPhone et iPad.