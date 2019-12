Le groupe à but non lucratif Fair Tax a accusé Apple de “faute fiscale” pour avoir utilisé des mesures d’évitement fiscal agressives afin de ramener son taux d’imposition global à 17,1% au cours des dix dernières années, soit moins de la moitié du taux d’imposition. officiel 35% prévu aux États-Unis.

Même aux États-Unis, l’impôt sur les sociétés n’est perçu que sur les bénéfices. Par conséquent, tous les frais d’exploitation et tous les investissements ont été déduits du revenu total. Dans ce cas, toutefois, l’entreprise n’est accusée d’aucun acte répréhensible. Contrairement à l’évasion fiscale, elle est parfaitement légale, « mais cela signifie qu’il y a moins d’argent à dépenser pour les services publics et l’infrastructure », explique Fair Tax :

« Les taxes aident à financer des biens et services publics vitaux et, si elles sont payées équitablement, elles garantissent des conditions de concurrence équitables pour les grandes et les petites entreprises. Nous voulons un avenir dans lequel toutes les entreprises sont fières de payer leur juste part d’impôts, mais les bénéfices continuent d’être transférés dans les paradis fiscaux, en particulier aux Bermudes, en Irlande, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Lorsque les multinationales abusent de leurs responsabilités fiscales vis-à-vis de la communauté, elles affaiblissent le soutien dont nos économies ont besoin pour bien fonctionner et créer de la richesse. »

Sur les six géants américains de la technologie accusés de ne pas payer leur juste part d’impôts, Apple n’est pas classée parmi les pires contrevenants. En effet, elle se situe à l’avant-dernière place devant Microsoft. Même la société Cupertino utilise cependant une série d’astuces fiscales lui permettant de payer environ la moitié des taxes dues aux États-Unis. Voici la déclaration de Fair Tax à ce sujet :

« Apple se présente comme “le plus gros contributeur au monde” et apporte certainement la plus importante contribution fiscale des géants de la technologie, ayant payé 93,8 milliards de dollars en impôts sur le revenu au cours de cette décennie (avec des bénéfices de 548,7 milliards d’euros et chiffre d’affaires de 1 888 milliards). Toutefois, l’impôt payé en pourcentage des bénéfices au cours de la décennie est encore relativement faible, à 17,1%. La tendance à la baisse de la provision pour les impôts courants par rapport aux bénéfices étrangers se poursuit en 2019, avec seulement 3,9 milliards de dollars sur 44,3 milliards de bénéfices étrangers, pour un taux d’imposition actuel de 8,9%. »

Amazon est défini comme le principal contrevenant en matière d’inconduite fiscale, suivi de Google, Netflix, Apple et Microsoft. The Fair Tax suggère qu’il est dans l’intérêt financier à long terme des grandes entreprises de payer un montant correct d’impôts, afin d’éviter de futurs chocs financiers et de nuire à l’image de marque.

S’il ne s’agit que d’avertissements de Fair Tax, Apple est confrontée à divers litiges fiscaux à travers le monde, principalement en Europe.