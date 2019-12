Petite tuile chez Apple pour son service Apple Music qui perd l’exclusivité concernant la playlist officielle du label Ministry Of Sound.

Comme le révèle Music Ally, toutes les listes de lecture du célèbre label sont à nouveau disponibles sur les plateformes concurrentes d’Apple. Cela marque ainsi la fin d’une exclusivité qui dure depuis plus d’un an. Apple et Ministry Of Sound ont signé un accord en octobre 2018 précisément pour apporter du contenu exclusivement à la plate-forme Apple. Cette exclusivité semblerait donc avoir pris fin. Le tout pour le plus grand plaisir des utilisateurs de Spotify, Deezer, YouTube et d’autres services qui pourront profiter de ces playlists.

Les exclusivités sont certainement le cœur battant de tout service numérique, le contenu qui brise l’équilibre et oriente les utilisateurs vers l’un ou l’autre service.