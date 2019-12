Le casting Foundation, une des nouvelles séries à venir sur Apple TV+, a enregistré une expansion importante du casting grâce à plusieurs nouveaux visages qui font désormais partie du projet.

Selon Variety, de nouvelles forces telles que Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrance Mann et Cassian Bilton se joignent au casting. Tous ces nouveaux visages rejoindront Lee Pace et Jared Harris, connus depuis longtemps comme les deux acteurs qui interpréteront respectivement l’empereur de la galaxie et Hari Seldon. Foundation, série tv basée sur le cycle de la fondation du célèbre écrivain Isaac Asimov, raconte des histoires liées au mathématicien Hari Seldon, capable de prédire l’avenir ; Seldon crée un groupe appelé Foundation pour préserver le savoir collectif de l’humanité face à la chute imminente de l’Empire Galactique.

Grâce à l’achèvement du casting, le tournage peut enfin commencer, suggérant ainsi une date de sortie pour le public programmée pour la fin de l’année en cours. Il n’y a évidemment aucune nouvelle officielle pour le moment. Il suffit d’attendre les mises à jour d’Apple via ses canaux officiels pour connaître les délais d’attente pour cette nouvelle série qui s’annonce vraiment intéressante.