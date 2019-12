Plex a annoncé aujourd’hui que la lecture gratuite de vidéos financées par la publicité sur demande est désormais disponible dans le monde entier, y compris en France.

Tous ceux qui créent ou ont déjà un compte Plex gratuit peuvent désormais voir des milliers de films et de séries produits et distribués par des partenaires tels que MGM, Warner Bros, Lionsgate et Legendary. La visualisation de ces contenus est gratuite, grâce au support des publicités.

Les séries et les films couvrent un large éventail de genres, des comédies aux drames, des documentaires aux comédies musicales. Au fil du temps, Plex prévoit de continuer à ajouter davantage de contenu gratuit.

Les médias Free Plex peuvent être lus sur presque toutes les plateformes, y compris Apple TV, iPhone et iPad, ainsi que Roku, Smart TV, les appareils et consoles Android. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’application gratuite Plex.

Après l’avoir téléchargée, les utilisateurs trouveront le nouveau contenu directement sur l’écran d’accueil, même si les utilisateurs existants qui préfèrent hiérarchiser leur contenu peuvent supprimer le contenu gratuit. Les collections de contenu personnel ne feront pas l’objet de publicité, car les publicités se limiteront au nouveaux contenus proposés par la plateforme.

Plex indique qu’il faudra peut-être un certain temps avant que la mise en œuvre de la nouvelle fonctionnalité atteigne tous les utilisateurs.