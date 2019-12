Votre forfait mobile avec engagement actuel ne répond plus à vos besoins ? Dans ce cas, pourquoi ne pas opter pour le forfait mobile sans engagement ? Destiné à toutes les personnes qui ne souhaitent pas être liées à un opérateur par un contrat à durée déterminée, généralement reconduit de manière tacite, ce type de formule offre d’autres avantages, que nous vous proposons de découvrir ici.

Qu’est-ce qu’un forfait mobile sans engagement ?

Le forfait mobile sans engagement, comme son nom l’indique, est un abonnement de téléphonie mobile qu’il est possible de résilier à tout moment. En d’autres termes, si vous souhaitez vous tourner vers les services d’un autre opérateur, un simple courrier de demande de résiliation suffit à mettre fin à votre contrat. Pratique, n’est-ce pas ?

Plus flexible, cette formule offre d’autres avantages. Le saviez-vous ? La plupart des grands opérateurs, comme Orange, Bouygues Telecom ou encore SFR, sont en mesure de vous proposer ce type de contrat. De ce fait, il devient possible de profiter d’une excellente couverture, en termes de réseau, ainsi que de prestations hautement qualitatives.

Le forfait sans engagement est également moins onéreux qu’un abonnement traditionnel. De ce fait, il est idéal pour tous ceux qui souhaitent faire des économies. De plus, à l’heure actuelle, les fournisseurs sont en mesure de proposer à leurs clients des abonnements comprenant de multiples services (même s’ils sont généralement moins nombreux que pour un contrat classique).

Le forfait mobile sans engagement vous intéresse ? Dans ce cas, nous vous proposons quelques conseils, qui vous aideront à choisir la formule la plus adaptée à vos besoins.

Choisir un forfait mobile sans engagement : quels critères prendre en compte ?

Tous les opérateurs sont aujourd’hui à l’origine de forfaits mobiles sans engagement divers et variés. De ce fait, il est essentiel d’analyser vos besoins en matière d’appels, de SMS, mais également de DATA, ainsi que le budget que vous souhaitez consacrer à cet abonnement, afin de souscrire un contrat de téléphone mobile.

Vos besoins en matière d’appels et de SMS

Votre téléphone portable constitue votre unique moyen de communication ? Dans ce cas, optez pour les appels en illimité. En revanche, si vous possédez un téléphone fixe, dans ce cas, 2 ou 3 heures d’appels sont peut-être suffisantes. Concernant les SMS et les MMS, ceux-ci sont généralement proposés en illimité par les fournisseurs.

Vos besoins en matière de Data

Vous utilisez votre smartphone pour consulter vos mails, surfer sur Internet, visiter vos réseaux sociaux ou jouer à des jeux en ligne ? Alors, il est préférable de se tourner vers un forfait mobile sans engagement vous proposant une quantité suffisante de Data, entre 50 et 100 GO par exemple. Si vous n’utilisez pratiquement pas Internet lors de vos déplacements, préférez une formule avec un petit volume de Data.

Le prix de l’abonnement

Le tarif d’un abonnement mobile sans engagement dépend en réalité des services qu’il propose. Plus ceux-ci sont nombreux et avantageux, plus le coût de votre forfait est élevé. On trouve des formules très attractives, comme celle de Sosh à 4 € par exemple. Mais ce prix peut être multiplié par 10, si le forfait comprend également un abonnement Internet, par exemple. Aussi, avant de vous lancer dans la souscription d’un forfait sans engagement, déterminer le budget que vous souhaitez y consacrer est vraiment indispensable.