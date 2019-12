Sony a commencé à déployer une mise à jour logicielle pour certains de ses téléviseurs intelligents, notamment les séries XBR Z9F et XBR A9F, qui introduisent la prise en charge d’AirPlay 2 et de HomeKit.

Plus tôt cette année, Sony avait annoncé que ses Smart TV milieu de gamme et haut de gamme, bénéficieraient de AirPlay 2 et HomeKit. Cette màj, qui introduit Android 9 Pie, tient ses promesses et inclut également le support Dolby Atmos.

La mise à jour est disponible pour les modèles A9F et Z9F 2018, ainsi que pour les modèles 2019 A9G, Z9G, X950G et X850G (55, 65, 75 et 85 pouces). Le site FlatpanelsHD note que les modèles A9F et Z9F 2018 ne figuraient pas dans la liste des modèles compatibles dans l’annonce de Sony, mais qu’ils sont toujours inclus.

La prise en charge d’AirPlay 2 permettra aux utilisateurs de diffuser des vidéos, de la musique, des photos, etc., directement depuis un iPhone, un iPad ou un Mac sur les téléviseurs intelligents compatibles Sony, avec des commandes de verrouillage de l’écran. Le support HomeKit permettra aux utilisateurs de contrôler facilement les téléviseurs à l’aide des commandes vocales Siri ou de l’application Home sur iPhone‌, iPad et Mac.

La mise à jour logicielle est disponible aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine. Il n’existe aucune information sur la disponibilité de la mise à jour en Europe et ailleurs, mais elle ne devrait pas tarder à arriver dans les prochaines semaines.

Pour mettre à jour le logiciel Android, vous devez appuyer sur le bouton HELP de la télécommande et sélectionner “Mise à jour du logiciel système”. Si vous ne voyez pas la mise à jour, activez l’option “Rechercher automatiquement des mises à jour” et une notification apparaîtra sur votre téléviseur lorsque la mise à jour sera disponible.