Le film “The Banker” a été défendu par les acteurs et l’équipe technique après qu’Apple ait décidé de différer sa sortie, à la suite d’accusations sexuelles de la fille de l’un des protagonistes de l’histoire du film.

The Banker est un film qui raconte l’histoire vraie de Bernard Garrett (Anthony Mackie) et de Joe Morris (Samuel L. Jackson), deux entrepreneurs afro-américains qui tentent de lutter contre les préjugés raciaux dans les années soixante. La première prévue pour le 6 décembre a été annulée à la dernière minute, à la suite d’accusations de comportement sexuel inapproprié de la part du co-producteur et consultant du film, Bernard Garrett Jr., fils du protagoniste de l’histoire raconté dans The Banker. Les accusations ont été proférées la semaine dernière par Cynthia Garrett, la soeur de Garrett Jr., mais il ne faut pas oublier que Bernard Garrett Jr. n’est pas décrit dans le film, mais il a participé en offrant ses conseils pour raconter l’histoire.

Une déclaration signée par certains membres de la distribution et l’équipe a été partagée ces dernières heures :

« Bien que nous n’ayons aucun moyen de savoir ce qui peut s’être passé parmi les enfants de M. Garrett dans les années 1970, y compris les allégations d’abus dont nous avons récemment pris conscience, notre cœur va à quiconque a souffert. L’histoire est basée sur des entretiens enregistrés avec Bernard Garrett Sr. lui-même, menés en 1995, étayés par des transcriptions du Congrès, des sentences judiciaires et d’autres articles de presse de l’époque et non par des souvenirs des fils de Garrett. Les vies extraordinaires de Bernard Garrett Sr et Joe Morris et leurs résultats révolutionnaires dans la lutte contre l’inégalité raciale dans les années 1950 et 1960 doivent être racontés. Nous soutenons le film et son message positif d’autonomisation. »

La déclaration est signée par 54 personnes, dont des scénaristes, des chefs de département, des producteurs et des membres de l’équipe. En tête de liste se trouve George Nolfi, réalisateur, scénariste et producteur du film, avec des membres de la distribution tels que Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Nia Long et bien d’autres.

À l’heure actuelle, les projets d’Apple pour la sortie du film ne sont pas encore clairs. À ce stade, ils ne pourraient (espérons-le) arriver qu’en 2020.