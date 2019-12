Tim Cook a publié un message sur Twitter expliquant que la société a reversé 220 millions de dollars à (RED) pour lutter contre le Sida. D’ajouter que cette somme a été récoltée au cours des 13 années, dont 20 millions en 2019.

« Cette #WorldAIDSDay marque notre 13e année de partenariat avec

@RED pour lutter contre le sida en Afrique. Depuis 2006, nos clients nous ont aidé à collecter 220 millions de dollars. Les décès liés au sida ont diminué de plus de la moitié depuis 2004. Ensemble, nous pouvons réaliser une génération sans sida. »

This #WorldAIDSDay we mark our 13th year partnering with @RED to fight AIDS in Africa. Since 2006, our customers have helped us raise $220M. AIDS-related deaths have fallen by more than half since 2004. Together we can achieve an AIDS-free generation. https://t.co/h4wnIDGAmq

— Tim Cook (@tim_cook) December 1, 2019