L’App Store s’enrichit d’un nouveau jeu de course, une vieille connaissance qui revient sur l’App Store plus en forme que jamais. Nous parlons de Table Top Racing: World Tour, disponible pour pour iPhone et iPad.

Ce jeu vous met au volant de 16 voitures miniatures pour relever des défis sans précédent. Nous serons en mesure d’essayer plus de 180 événements sur 32 circuits différents, avec des modes multijoueurs pour défier amis et joueurs du monde entier, y compris un mode local en écran partagé.

Les véhicules disposent de différents bonus disponibles qui ajouteront de l’adrénaline et de la variété aux courses. Vous devrez également vous défendre contre les attaques directes, un mécanisme déjà présent dans d’autres jeux d’arcade mais qui est toujours une excellente variante pour donner plus de compétitivité au jeu.

Le titre est disponible pour tous les appareils iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) et aussi pour Apple TV. Tous les périphériques en question doivent cependant être mis à jour vers la version la plus récente du système d’exploitation correspondant (iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13). Le titre est officiellement disponible au prix de 5,49 euros, ce qui vous permet de jouer sans la publicité ni les achats intégrés. Êtes-vous prêt à pour Table Top Racing: World Tour ?

Table Top Racing: World Tour est disponible gratuitement sur l’App Store.