Qui ne rêverait pas d’avoir des AirPods inclus dans la boîte de l’iPhone ? Eh bien, DigiTimes pense qu’Apple y réfléchirait sérieusement pour l’iPhone 12 attendu pour 2020.

DigiTimes évoque également les fabricants Samsung et Xiaomi qui souhaiteraient aussi inclure des écouteurs sans fil dans les boîtes de leurs smartphones.

Clairement, la rumeur est plus qu’intéressante, dans la mesure où le sans fil a vraiment pris le pas sur le filaire. Si Apple ajoutait des AirPods dans la boîte de l’iPhone, son prix pourrait être bien plus élevée…mais peut-être toujours plus intéressant qu’achetés séparément.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’une rumeur, prenons-la en tant que telle. D’ici septembre 2020, Apple a encore le temps de faire son choix. Il n’est pas exclu que les AirPods puissent également être proposés en option, comme on le fait déjà avec les iMac (clavier, souris…).

Que diriez-vous d’une paire d’AirPods inclus dans la boite de l’iPhone 12 ?