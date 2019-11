Un développeur iOS travaille sur une application qui plaira à tous les nostalgiques, car elle transforme l’iPhone en iPod Classic avec sa molette cliquable.

La légendaire molette de l’iPod revient sur iPhone grâce à une application développée par Elvin Hu, développeur et étudiant en design au Cooper Union College de New York. Le garçon travaille sur le projet depuis quelques semaines et il y a quelques heures, il a partagé le premier aperçu sur Twitter.

En pratique, il s’agit d’une application qui permet à l’iPod Classic de passer en plein écran sur iPhone, avec une molette cliquable et des sons réalistes associés pour simuler toute l’expérience d’utilisation du légendaire iPod. La publication a suscité beaucoup d’intérêt sur Twitter, à tel point que même le “père de l’iPod”, Tony Fadell, a félicité Elvin Hu pour ce « beau retour dans le passé ».

Turned my iPhone into an iPod Classic with Click Wheel and Cover Flow with #SwiftUI pic.twitter.com/zVk5YJj0rh — Elvin 🏳️‍🌈 (@elvin_not_11) November 27, 2019

« J’ai toujours été un fan des produits Apple depuis que je suis enfant », a déclaré Hu dans un mail envoyé à The Verge. « Avant que ma famille ne puisse en payer un, j’ai conçu l’interface utilisateur de l’iPhone sur les couvercles des boîtiers Ferrero Rocher. Leurs produits (ainsi que Windows Vista et Zune HD) ont fortement influencé ma décision de poursuivre ma carrière de designer ».

Un doute subsiste : Apple approuvera-t-elle cette application ? Pas sûr, étant donné que le design est celui d’un produit officiel Apple, ce qui est interdit par les clauses sur l’App Store.

L’application comprend également l’ancienne fonctionnalité Cover Flow d’Apple, une interface graphique 3D qui vous permet de faire défiler et parcourir les pochettes d’albums et de chansons pour sélectionner des pistes individuelles. Si Apple refusait sa application, Hu pourrait « publier l’application en tant que projet open source après avoir pris connaissance de la réponse de la communauté ».

L’application devrait être terminée à la mi-décembre.