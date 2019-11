À l’occasion du Thanksgiving, Apple a décidé d’anticiper d’un jour la sortie des nouveaux épisodes de See, The Morning Show et For All Mankind, en plus des premiers épisodes de la série Servant.

Les trois premiers épisodes de Servant, le thriller psychologique aux traits d’horreur écrit par M. Night Shyamalan, sont déjà disponibles sur Apple TV+. La série raconte l’histoire d’un couple de Philadelphie qui est en deuil d’une tragédie choquante qui a créé une entaille dans leur mariage et a permis à une force mystérieuse d’entrer dans leur maison. Les parents Dorothy et Sean Turner ont engagé la jeune nourrice Leanne pour s’occuper de leur nouveau-né.

De nouveaux épisodes de For All Mankind, The Morning Show et See sont également disponibles. Quant à See, Apple a publié une nouvelle featurette dans laquelle les acteurs et le personnel de la série parlent de leurs histoires et de leur curiosité dans les coulisses.