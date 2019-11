Rueducommerce continue sur sa lancée pour le Black Friday en proposant le tout nouveau MacBook Pro 16″ à partir de 2 429 € au lieu de 2 699 €.

› MacBook Pro 16 Touch Bar – 512 Go – MVVJ2FN/A – Gris Sidéral : 2 429,10 € au lieu de 2 699 € (Intel Core i7 9th – 2,6 GHz – 6 Coeurs – SSD 512 Go – RAM 16 Go – Radeon Pro 5300M – Touch Bar – macOS Catalina)

› MacBook Pro 16 Touch Bar – 1 To – MVVK2FN/A – Gris Sidéral : 2879,10 € au lieu de 3199 € (Intel Core i9 9th – 2,3 GHz – 8 Coeurs – SSD 1 To – RAM 16 Go – Radeon Pro 5500M – Touch Bar – macOS Catalina)

Autant vous dire que ce genre de promotion n’est pas prête d’arriver chez Apple. Alors si vous cherchiez à acquérir la nouvelle machine, c’est le moment où jamais.