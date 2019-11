L’application de bureau Outlook fournie dans le cadre de la suite Microsoft Office peut être assez encombrée, mais les utilisateurs de Mac pourront désormais installer Progressive Web App sur macOS.

Outlook.com est la version grand public d’Outlook sur le Web. Par rapport aux applications Web traditionnelles, les PWA offrent une meilleure mise en cache, des fonctionnalités de notification et des fonctionnalités d’arrière-plan qui les rendent plus similaires aux applications traditionnelles. Et grâce aux technologies Web modernes telles que JavaScript et HTML5, les PWA s’exécutent dans un navigateur Web et ne nécessitent pas de distribution séparée. Surtout, les PWA peuvent être utilisés sur Mac, iPhone et iPad et être maintenus sur l’écran d’accueil.

Comme l’a noté Thurrot, l’utilisateur Nick DeLena a identifié un bouton d’installation pour Outlook.com lorsqu’il utilise le service dans le navigateur Brave. Au moment de la rédaction de ce document, Outlook.com ne peut toutefois pas être installé via d’autres navigateurs, tels que Safari ou la version Chromium de Microsoft Edge.