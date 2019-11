Apple a mis à jour la liste des accessoires compatibles avec HomeKit, en ajoutant des informations sur les appareils compatibles avec les nouvelles fonctionnalités introduites sur iOS 13.2.

Lors de la dernière WWDC, Apple a annoncé pour la première fois ses nouveaux partenariats HomeKit, affichant les logos des fabricants de caméras de sécurité tels que Eufy, Logitech et Netatmo, ainsi que des marques de routeurs telles que Linksys, Eero et Charter Spectrum.

La nouvelle liste d’accessoires HomeKit nous aide à clarifier un océan de produits, afin que nous puissions savoir immédiatement quels appareils et quelles marques prennent en charge les innovations de la plate-forme Apple.

Au sujet des routeurs, la page Web répertorie Eero, Eero Pro et le système de maillage Wi-Fi tri-bande Linksys Velop. L’intégration des routeurs HomeKit protégera tous les accessoires connectés dans la maison d’un pare-feu spécial les isolant les uns des autres. Ainsi, si un périphérique est compromis, il n’aura de toute façon pas accès à l’ensemble du réseau. Les utilisateurs seront en mesure de gérer ces nouvelles fonctionnalités de sécurité via l’application Home sur iPhone et iPad. Cependant, nous ne savons pas quand ces routeurs mettront à jour leur microprogramme pour permettre la compatibilité avec HomeKit.

Les premiers appareils HomeKit Secure Video sont déjà disponibles sur Logitech Circle 2. Le site Web Apple répertorie également eufyCam 2, eufyCam 2C, Netatmo Smart Indoor Camera, Netatmo Smart Outdoor Camera et Robin ProLine Doorbell, dont le support pour HomeKit Secure Video n’arrivera que plus tard.

HomeKit Secure Video enregistre de manière sécurisée les clips des caméras de sécurité lorsqu’un mouvement est détecté et enregistré sur votre compte iCloud, sans frais supplémentaires. Il vous suffit de vous abonner aux forfaits iCloud de 200 Go ou 2 To, respectivement, pour ajouter jusqu’à cinq caméras. La vidéo est également traitée localement si vous possédez une Apple TV ou un HomePod, des périphériques jouant le rôle de concentrateurs domestiques; le fichier est stocké de bout en bout sur les serveurs iCloud.