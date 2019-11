Les trois iPhone 2020 devraient avoir des écrans OLED, mais les deux meilleurs modèles pourraient toujours intégrer une technologie d’affichage plus avancée que le modèle “économique”.

Comme indiqué par ETNews, Samsung fournira les écrans des successeurs de l’iPhone 11 Pro et de l’iPhone 11 Pro Max. Ces écrans seront beaucoup plus avancés et subtils que ceux des modèles actuels, grâce à la suppression du de la partie tactile qui sera directement intégrée dans la dalle.

Ce serait donc un panneau OLED avec une fonction tactile intégrée. Le capteur tactile est positionné sur l’encapsulation du film à l’intérieur du panneau. La dalle tactile OLED “Y-OCTA” ne nécessitant pas de film séparé, permettant ainsi d’avoir un écran plus fin et de réduire les coûts de production.

Autre nouveauté du rapport qui concerne les deux iPhone qui intégreront cette nouvelle technologie auront des écrans de 5,4 et 6,7 pouces. Cela signifie que l’iPhone 12 Pro aura un écran plus petit que le modèle actuel de 5,8 pouces, tandis que la version Max offrira un écran légèrement plus grand que l’écran actuel de 6,5 pouces.

Cela signifie également que Samsung restera le seul fournisseur d’écrans iPhone haut de gamme, même si Apple a cherché des solutions alternatives pour faire jouer la concurrence et réduire les prix des composants. En réalité, seul Samsung est actuellement en mesure de produire un écran tactile intégré.

Le troisième iPhone 2020, qui succédera à l’iPhone 11, embarquera un écran OLED de 6,1 pouces, mais avec la même technologie que l’iPhone 11. Ce panneau pourrait être fourni par LG.