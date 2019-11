Amazon a accidentellement annoncé une nouvelle façon d’ajouter l’assistant vocal Alexa aux choses les moins chères et les plus stupides. La nouvelle technologie est capable de faire fonctionner Alexa avec les processeurs les plus basiques et avec moins de 1 Mo de mémoire. Cela signifie que vous pourriez bientôt avoir Alexa dans les interrupteurs, dans le grille-pain et même dans la brosse à dents.

La nouvelle n’est pas totalement surprenante. Lors de son événement matériel de septembre, Amazon a clairement indiqué que son intention était de rendre les appareils Alexa peu coûteux et faciles à installer dans toute la maison et même sur notre corps. Par exemple, les nouveaux appareils Amazon Flex sont de minuscules haut-parleurs Alexa qui se connectent à une prise murale comme une veilleuse, mais nous trouvons également l’assistant vocal d’Amazon dans les Echo Buds (écouteurs), Echo Loop (une sonnerie intelligente) et les Echo Frames (lunettes intelligentes).

La nouvelle technologie Alexa, actuellement appelée AVS Integration pour AWS IoT Core, permet à Alexa d’utiliser des gadgets avec un microcontrôleur simple à faible consommation et avec une quantité minimale de RAM. Amazon explique sur son blog de développeur que les produits Alexa nécessitaient « des appareils coûteux basés sur des processeurs d’application de plus de 50 Mo fonctionnant sous Linux ou Android ». Mais maintenant, il semble que même une tasse de café pourrait théoriquement faire fonctionner Alexa.

« Nous téléchargeons maintenant la majeure partie de ces informations dans le cloud », a déclaré Dirk Didascalou, vice-président d’AWS IoT, chez TechCrunch. « Donc, l’appareil peut être ultra stupide. La seule chose que l’appareil doit encore faire est la détection de mots, qui a lieu sur l’appareil ».

En d’autres termes, Alexa sera peut-être bientôt présente dans toute la maison, nous ne savons même pas de quel appareil nous parlons. Qui plus est, certains de ces appareils seront tellement stupides qu’ils ne comprendront que lorsque nous parlerons pour les réveiller, ce qui est en fait une tâche extrêmement importante pour tout assistant vocal.

Un problème bien connu et franchement plutôt grave avec une technologie comme Alexa et Google Assistant est que souvent ces assistants vocaux s’activent seul, sans aucune action vocale de l’utilisateur. Par exemple, il est arrivé qu’un Amazon Echo enregistre des conversations entières entre deux personnes peu méfiantes et Alexa envoie ensuite l’enregistrement à une connaissance sans le consentement des utilisateurs.

Outre ce problème, il y a aussi celui lié à la confidentialité qui est l’une des principales raisons pour lesquelles certaines entreprises souhaitent éviter d’utiliser le cloud pour les assistants vocaux. Sonos a récemment fait l’acquisition d’une société française appelée Snips, qui travaillait sur une plate-forme vocale d’IA qui effectue tous les traitements sur un périphérique. Cela pourrait signifier que nous pourrons bientôt contrôler le haut-parleur Sonos avec notre voix sans envoyer d’enregistrements dans le cloud. De même, Apple indique que toutes les fonctionnalités de Siri ne nécessitent pas l’envoi de données vers le cloud. Cependant, il semble qu’Amazon souhaite plutôt que toutes les données se retrouvent dans le cloud.