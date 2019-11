C’est sur les comptes Twitter officiels de See et The Morning Show que la nouvelle a été faite. Les nouveaux épisodes de ces deux séries Apple TV+ seront disponibles dès ce jeudi, plutôt que vendredi. Il n’est pas exclu que ce soit également le cas pour les autres séries.

Depuis le lancement du service, Apple nous a habitué à l’arrivée de nouveaux épisodes le vendredi, sans que l’on sache réellement pourquoi. De la même manière, Apple a décidé de les sortir un jour plutôt – peut-être pour le Thanksgiving de ce jeudi aux USA. Sans oublier que vendredi c’est le Black Friday, évènement auquel participe Apple.

Ce même jour sortira également la nouvelle série Servant de M. Night Shyamalan, qui est très attendue. Les premières critiques sont d’ailleurs très positives, et évoquent même une « atmosphère effrayante » au point de se sentir oppressé. Variety qualifie cette série comme la meilleure d’Apple TV+.

Rendez-vous ce jeudi pour découvrir Servant et les nouveaux épisodes des autres séries.