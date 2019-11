Apple Arcade continue d’ajouter de nouveaux titres à son catalogue. Dans une nouvelle vidéo, Apple nous invite à découvrir les tous derniers jeux disponibles sur le service.

Le service dépasse désormais les 100 titres et la croissance ne montre aucun signe de ralentissement. En bref, Apple veut démontrer de manière cohérente la valeur des 4,99 euros par mois nécessaires pour accéder à tous les titres du catalogue.

Dans la nouvelle vidéo officielle, Apple met en évidence tous les titres publiés ces dernières semaines, à commencer par Redout: Space Assault, Towaga: Among Shadows, Team Sonic Racing, Baseball Ballistic, ShockRods, Monomals, Rayman Mini, Mosaic, Marble It Up: Mayhem!, Sociable Soccer et Takeshi et Hiroshi.

Le service embarque beaucoup de titres fantastiques pour tous les goûts, capables de satisfaire à la fois le désir du joueur le plus exigeant et le joueur occasionnel plus enclin aux titres simples mais amusants. Comme toujours, nous vous rappelons qu’Apple Arcade vous permet d’avoir accès à une vaste bibliothèque de jeux pour iPhone/iPad, Mac et Apple TV.