La nouvelle mise à jour WhatsApp pour iOS ajoute le support de l’appel en attente, ainsi que de nouveaux paramètres de confidentialité.

La fonction d’appel en attente vous permet d’accepter ou non un appel WhatsApp entrant pendant que vous êtes déjà en ligne. De plus, un nouvel écran de discussion a été activé, vous permettant de faire défiler rapidement vos messages. Avec cette mise à jour, il est également possible d’envoyer des messages directement à partir du clavier braille lors de l’utilisation du mode VoiceOver. Enfin, certaines améliorations ont été apportées du côté de la vie privée.

Actuellement en phase de test, une nouvelle fonction vous permet de supprimer automatiquement un message. En pratique, l’utilisateur pourra décider si un certain message envoyé par lui devra être annulé après un certain temps. Cette fonction est en version bêta et pourrait arriver dans une future mise à jour.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store.